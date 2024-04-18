المرصد: 20 قتيلاً من الجيش السوري في هجمات لداعش

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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تنظيم داعش قتل 20 جندياً ومقاتلاً في قوات موالية للحكومة السورية خلال هجومين في مناطق خاضعة لسيطرة دمشق.وأفاد المرصد عن مقتل 16 عنصراً من قوات الجيش السوري وفصائل موالية لها جراء هجوم نفذته خلايا تابعة لتنظيم داعش، استهدف حافلة نقل عسكرية في ريف حمص الشرقي".كذلك، قُتل أربعة عناصر من قوات الجيش في هجوم آخَر للتنظيم على مقر عسكري في ريف البوكمال في شرق سوريا، وفق المرصد.