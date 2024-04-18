مصر تأسف لعجز مجلس الأمن عن تمكين فلسطين من العضوية الكاملة

أعربت مصر عن أسفها لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يمكن الفلسطينيين من الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.

وشدّدت الخارجية المصرية على أن إعاقة الاعتراف بدولة فلسطين لا يتماشى مع مسؤولية العالم لإنهاء الاحتلال.

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