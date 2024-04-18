انفجارات تهز أصفهان فجر اليوم.. إسرائيل تؤكد الرد وايران: "الأمور أكثر من طبيعية"





وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة حسين داليريان عبر منصّة إكس إنّ مُسيّرات عدّة "أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا".

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وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن التصدي للمسيرات تم بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا ولم يتم بأنظمة دفاع صاروخية.



من جهتها، أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأنّ دويّ "3 انفجارات" سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.



المنشآت النووية القريبة من أصفهان



وفي السياق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة الجمعة بأنّ المنشآت النوويّة الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما"، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة.



ونقلت الوكالة عن "مصادر موثوقة" أنّ "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة". أعلنت إيران، أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه "ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة حسين داليريان عبر منصّة إكس إنّ مُسيّرات عدّة "أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا".وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن التصدي للمسيرات تم بمضادات أرضية على ارتفاع منخفض جدا ولم يتم بأنظمة دفاع صاروخية.من جهتها، أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأنّ دويّ "3 انفجارات" سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.وفي السياق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة الجمعة بأنّ المنشآت النوويّة الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما"، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة.ونقلت الوكالة عن "مصادر موثوقة" أنّ "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة".

ووسط تضارب الأنباء والتصريحات، قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن الانفجار الذي سُمع في أصفهان كان نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.



اسرائيل تؤكد

وأكد سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذ غارة على أصفهان، فيما ذكر تلفزيون "برس تي في" الإيراني أن الوضع في أصفهان بإيران طبيعي، ولم يحدث أي انفجار على الأرض.

ونقلت محطة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي القول إن "صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران".



كما نقلت سي إن إن عن مسؤول أميركي قوله إن "إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران"، في خطوة تهدد بدفع المنطقة إلى صراع أعمق، وفق الشبكة.



ونقلت شبكة "سي بي إس" عن مسؤولين عسكريين أميركيين تأكيدهما وقوع "قصف صاروخي من إسرائيل لموقع إيراني".



ونقلت فرانس برس عن الجيش الإسرائيلي أنه "لا تعليق حاليا" على التقارير التي تتحدث عن انفجارات في إيران.



من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين دفاعيين إسرائيليين، أن إسرائيل نفذت ضربة بإيران في وقت مبكر من صباح الجمعة.



وأكد ثلاثة مسؤولين إيرانيين للصحيفة الأميركية، أن ضربة أصابت قاعدة جوية عسكرية بالقرب من مدينة أصفهان بوسط إيران، الجمعة، لكنهم لم يذكروا الجهة التي نفذت الهجوم.



وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، الجمعة، بأن المنشآت النووية الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما"، وذلك بعد تقارير عن وقوع انفجارات في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه جرى تعليق الرحلات الجوية فوق عدة مدن. ونقلت رويترز عن وكالة مهر الإيرانية للأنباء إلغاء الرحلات الدولية بمطار الإمام الخميني الدولي بطهران حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش.



وتشير شبكة "أي بي سي نيوز" إلى أنه تم تحويل العديد من الرحلات الجوية فوق المجال الجوي الإيراني خلال عطلة نهاية الأسبوع.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن الرحلات الجوية حول غرب إيران تم تحويل مساراتها، بعد تقارير عن انفجارات سمعت بالقرب من أصفهان.



وأعلنت شركة فلاي دبي في بيان إلغاء رحلاتها إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة، وأعادت الرحلة "إف.زد 1929" بسبب إغلاق المطار.



ووفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية فقد جرى إلغاء الرحلات الجوية الدولية إلى مطار الإمام الخميني الدولي في إيران حتى الساعة 0700 بتوقيت غرينتش، بعد تقارير عن انفجارات في مناطق أخرى من البلاد، وفق ما ذكرته رويترز.



وفي وقت لاحق نقلت وكالة تسنيم عن منظمة الطيران المدني الإيرانية تأكيد رفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية بعدة مطارات.



وقال "مصدر مطلع" لقناة برس تي في الإيرانية، الجمعة، إنه لم يقع أي هجوم من الخارج على مدن إيرانية بما في ذلك أصفهان التي جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بها في وقت سابق الجمعة لاعتراض ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.



وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنه لا توجد مؤشرات حاليا على أن سفنا تجارية كانت الهدف المقصود للضربة الإسرائيلية المزعومة ضد إيران.



من جهتها، حثت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، مواطنيها في إسرائيل على "المغادرة إذا كان ذلك آمنا".



وقالت الوزارة في منشور على حساب "المسافر الذكي" على منصة إكس والذي تنشر فيه الوزارة توصياتها الخاصة بالسفر، إن "هناك تهديدا كبيرا بوقوع هجمات عسكرية انتقامية وهجمات إرهابية ضد إسرائيل والمصالح الإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة".

وقال مسؤول أميركي كبير لشبكة "سي إن إن"، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستقوم بالرد على إيران، في الأيام المقبلة.



وأوضح المسؤول الذي لم تكشف الشبكة عن صفته، أن واشنطن "لم تدعم الرد".