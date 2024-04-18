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أميركا تعبر لإسرائيل عن مخاوفها بشأن مصير رفح

Lebanon 24
18-04-2024 | 23:10
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عبر مسؤولون أميركيون كبار عن مخاوفهم لنظرائهم الإسرائيليين إزاء خطط تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما بحث الطرفان خلال اجتماع عبر الإنترنت هجوم إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل.
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وقال البيت الأبيض إن ممثلين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافقوا "على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار" في أي تحرك عسكري في رفح، وذلك وسط تزايد القلق من اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط.

وأفادت تقارير بأن مسؤولين أميركيين أبلغوا الإسرائيليين خلال الاجتماع الأول بأن خطط إسرائيل بشأن رفح غير كافية للإجلاء وحماية أكثر من مليون مدني فلسطيني يحتمون بالمدينة الوحيدة في القطاع التي لم تجتحها القوات الإسرائيلية.

وورد في بيان للبيت الأبيض حول اجتماع يوم الخميس أن رفح وإيران كانتا موضع تركيز المحادثات.

وأضاف البيان "اتفق الطرفان على هدف مشترك هو هزيمة حماس في رفح. وعبر المشاركون الأميركيون عن مخاوف إزاء مسارات العمل المختلفة في رفح".

وذكر البيان أن الطرفين اتفقا على إجراء مزيد من المحادثات على مستوى الخبراء وعقد اجتماع آخر قريبا.

وقال البيت الأبيض إن المحادثات بدأت في صيغة مجموعة صغيرة "لبحث هجوم إيران والجهود الجماعية لتعزيز دفاع إسرائيل بقدرات متطورة، بالإضافة إلى التعاون مع تحالف واسع من الشركاء العسكريين".(سكاي نيوز عربية)
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