التلفزيون الإيراني يؤكد: المنشآت النووية لم تتعرض لأي ضرر

أكد التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، أن المنشآت النووية الإيرانية لم تتعرض لأي ضرر، وأن المنشآت النووية القريبة من أصفهان "آمنة تماما"، فيما قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" CNN إن إسرائيل نفذت ضربة داخل إيران لكنها لم تستهدف موقعا نوويا.



ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن "مصادر موثوقة" أنّ "المعلومات المنشورة في بعض وسائل الإعلام الأجنبيّة حول وقوع حادثة في هذه المنشآت، غير صحيحة".



يأتي ذلك فيما أفاد تلفزيون العالم الإيراني بأن أصوات الانفجارات في تبريز ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي ولا انفجارات على الأرض في المدينة.



وفعّلت إيران دفاعاتها الجوّية في محافظات عدّة، بعد تقارير عن وقوع انفجار واحد على الأقلّ في وسط البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "إرنا".

مباشر من #العربية | سلاح الجو الإسرائيلي يؤكد تنفيذ غارة محدودة على #أصفهان.. والتلفزيون الرسمي في #إيران: المنشآت النووية آمنة https://t.co/u3AJm4b9ZJ — العربية (@AlArabiya) April 19, 2024 Advertisement

كذلك، عُلّقت الرحلات التجاريّة من وإلى مطارات عدّة، بما فيها طهران، وفق ما نقلت وكالة "مهر" للأنباء عن السلطات الملاحيّة.



وقالت مصادر لوكالة "فارس" الإيرانية للأنباء اليوم الجمعة إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة أصفهان للتعامل مع "جسم يشتبه في أنه طائرة مسيرة".



وأضافت الوكالة شبه الرسمية أن 3 انفجارات سمعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غرب المدينة.



وفي وقت سابق، أعلن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومناطق أخرى، اليوم الجمعة، بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه.



ونشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.



يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.(العربية)



