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محاكمة ترامب.. اختيار هيئة المحلفين الـ12 ممن تتألف؟

Lebanon 24
18-04-2024 | 23:35
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ذكر رئيس المحكمة المكلّفة بمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنّ هيئة المحلّفين قد تمّ تشكيلها باختيار أعضائها الـ12 ولم يتبقّ سوى اختيار ستّة أعضاء بدلاء كي تنطلق أول محاكمة جنائية في التاريخ لرئيس أميركي سابق.
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وقال القاضي خوان ميرشان "لدينا هيئة محلّفينا"، مضيفاً "فلنختر البدلاء".

ومن المقرر أن يتم استئناف عملية اختيار هيئة المحلفين يوم الجمعة حيث يتعين اختيار خمسة محلفين بدلاء في هذه القضية.

ومن المتوقع بدء الجلسات بمرافعات افتتاحية يوم الاثنين القادم.

وجاء توزيع المحلفين على النحو التالي:
·         المحلف رقم 1: ذكر، ويعمل في المبيعات
·         المحلف رقم 2: ذكر، يعمل في القطاع المصرفي
·         المحلف رقم 3: ذكر، ومهنته محامٍ
·         المحلف رقم 4: ذكر، مهندس أمن إلكتروني
·         المحلف رقم 5: أنثى، معلمة
·         المحلف رقم 6: أنثى، مهندسة برمجيات
·         المحلف رقم 7: ذكر، محامٍ
·         المحلف رقم 8: ذكر، مدير ثروات متقاعد
·         المحلف رقم 9: أنثى، معالجة النطق
·         المحلف رقم 10: ذكر، موظف في شركة للنظارات

·         المحلف رقم 11: أنثى، مديرة تطوير المنتجات
·         المحلف رقم 12: أنثى، معالجة فيزيائية
·         المحلف البديل رقم 1: أنثى، محللة مالية

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يمثل أمام محاكمة جنائية ليواجه اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها، في قضية قد تؤثر على مسعاه للفوز بالرئاسة والعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض.

اتهامات ترامب
ويتهم ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك ترامب بتزوير السجلات للتغطية على دفع مبلغ 130 ألف دولار في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016 لشراء سكوت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز وعدم الإفصاح عن لقاء جنسي قالت إنه حدث بينهما عام 2006.
وينفي ترامب أي علاقة من هذا القبيل. ودفع العام الماضي ببراءته من 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في القضية التي رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، وهو ديمقراطي، في محكمة بولاية نيويورك. (سكاي نيوز)

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