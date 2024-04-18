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إقتصاد

تزامنا مع الضربة الاسرائيلية على ايران.. ستاندرد أند بورز‭ ‬تخفض تصنيف إسرائيل طويل الأجل

Lebanon 24
18-04-2024 | 23:42
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خفضت ستاندرد أند بورز غلوبال، التصنيف طويل الأجل لإسرائيل من AA- إلى A+، وسط تصاعد المواجهة مع إيران مطلع الأسبوع وفي ظل المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بالفعل لإسرائيل.

وقالت في بيان "نتوقع أن يتسع العجز الحكومي العام لإسرائيل إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق الدفاعي".
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