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عربي-دولي
تحطمت مروحيته.. كينيا تنكّس الأعلام وتُعلن الحداد الوطني عقب مقتل قائد جيشها
Lebanon 24
18-04-2024
|
23:43
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أعلنت كينيا الحداد الوطني عقب مصرع قائد الجيش الكيني، الجنرال فرانسيس أوموندي أوغولا، رفقة 9 ضباط آخرين، جراء تحطم مروحية عسكرية كانت تقلهم غرب البلاد.
وقال الرئيس الكيني وليام روتو، إن مروحية سلاح الجو المنكوبة غادرت العاصمة نيروبي متوجهة إلى منطقة ريفت الشمالية، كجزء من عملية "ماليزا وهاليفو"، التي ينفذها الجيش لمكافحة عصابات قطاع الطرق تنشط بالمنطقة، حسب وكالة الأناضول.
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وأضاف في خطاب إلى الأمة عقب الحادث، أن أوغولا، "رافقه في المروحية 11 فردا آخرين من أفراد الجيش الشجعان، لقي 9 منهم حتفهم، ونجا اثنان"، إثر الحادث.
وأعلن الرئيس الكيني الحداد الوطني، وتنكيس الأعلام في البلاد لـ3 أيام "تكريما لأرواح الأبطال الذين قضوا نحبهم"، مردفا بالقول: "فقد وطننا واحدًا من أبرز جنرالاتها وضباطها الشجعان ورجالها ونسائها". (عربي21)
المصدر: عربي21
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