انفجارات تهز درعا والسويداء في جنوب سوريا

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إستهدفت ضربات جوية، صباح اليوم الجمعة، مواقع للجيش السوري بين درعا والسويداء بجنوب البلاد، بحسب ما ذكرت صفحة "السويداء 24" عبر منصّة "اكس".واضافت الصفحة أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية مجهولة نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية سورية بين محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا"، مشيرة الى أنّ "القصف الجوي استهدف كتيبة الرادار التابعة للجيش السوري بين منطقتي قرفا وإزرع في ريف درعا الشرقي ما أدّى الى خسائر مادية".ولم تؤكد صفحة "السويداء 24" قصف مطار الثعلة العسكري في الريف الغربي للسويداء، رغم سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة، واضافت أنّ "سرباً من المقاتلات الحربية حلقت في أجواء محافظتي درعا والسويداء، وسمع السكان أصواتها بشكل قوي لمدة ربع ساعة تقريباً بعد أصوات الانفجارات".