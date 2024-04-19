Advertisement

عربي-دولي

انفجارات تهز درعا والسويداء في جنوب سوريا

Lebanon 24
19-04-2024 | 00:05
A-
A+
Doc-P-1189194-638491075131307890.jpeg
Doc-P-1189194-638491075131307890.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إستهدفت ضربات جوية، صباح اليوم الجمعة، مواقع للجيش السوري بين درعا والسويداء بجنوب البلاد، بحسب ما ذكرت صفحة "السويداء 24" عبر منصّة "اكس".

واضافت الصفحة أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن مقاتلات حربية مجهولة نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية سورية بين محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا"، مشيرة الى أنّ "القصف الجوي استهدف كتيبة الرادار التابعة للجيش السوري بين منطقتي قرفا وإزرع في ريف درعا الشرقي ما أدّى الى خسائر مادية".
Advertisement
ولم تؤكد صفحة "السويداء 24" قصف مطار الثعلة العسكري في الريف الغربي للسويداء، رغم سماع دوي انفجارات قوية في المنطقة، واضافت أنّ "سرباً من المقاتلات الحربية حلقت في أجواء محافظتي درعا والسويداء، وسمع السكان أصواتها بشكل قوي لمدة ربع ساعة تقريباً بعد أصوات الانفجارات".
 
وأعلن المرصد السوري ان ضربات إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا في جنوب سوريا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:49 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:31 | 2024-04-19
01:03 | 2024-04-19
00:52 | 2024-04-19
00:44 | 2024-04-19
00:37 | 2024-04-19
00:16 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24