بعد الانفجارات قرب أصفهان.. ايران تؤكد: أسقطنا مُسيّرات وليس هناك هجوم صاروخي

Advertisement

أكدت إيران، اليوم الجمعة، أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه "ليس هناك أي هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة حسين داليريان عبر منصّة "إكس" إنّ مُسيّرات عدّة "أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا".وقال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز" إن الانفجار الذي سُمع في أصفهان كان نتيجة لتفعيل نظام الدفاع الجوي الإيراني.من جهتها، أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأنّ دويّ "3 انفجارات" سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت اليوم إن البلاد تعرضت لهجوم بمسيّرات صغيرة دفع السلطات لإغلاق المجال الجوي وتعليق الرجلات الجوية.يأتي هذا بعد أقل من أسبوع على هجوم إيراني استهدف مواقع عسكرية في داخل إسرائيل توعدت إسرائيل بالرد عليه.ولم يصدر أي تأكيد عن مسؤولين إسرائيليين، لكن وسائل إعلام أميركية نقلت عن مسؤول أميركي لم تسمّه القول إن إسرائيل ضربت موقعا داخل إيران.وذكرت أن المسؤول لم يؤكد إن كانت مواقع في العراق أو سوريا قد تعرضت للقصف أيضا.ونسبت شبكة "سي إن إن" CNN لمسؤول أميركي أيضا تأكيد شن إسرائيل ضربة داخل إيران، لكنه أشار إلى أنها لم تستهدف موقعا نوويا.وأكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية سلامة المنشآت النووية في أصفهان، وقالت إنها "آمنة بالكامل".ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" NBC News عن مصدر مطلع لم تكشف عن هويته القول إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة مسبقا بالضربة على إيران. لكن المصدر أكد أن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة.وأعلن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية تعليق الرحلات الجوية لمطارات طهران وأصفهان ومناطق أخرى اليوم الجمعة، بعد سماع دوي انفجار لم تعرف أسبابه.ونشرت القناة مقطع فيديو قالت إنه لتفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان.(العربية)