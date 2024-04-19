أكبر حدث ديمقراطي في العالم.. 970 مليون هندي ينتخبون سلطتهم التشريعية اليوم

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فتحت صناديق الاقتراع في الهند أبوابها أمام الناخبين في انتخابات تشريعية ماراثونية تستمر لنحو 6 أسابيع، يتصدر فيها رئيس الوزراء ناريندرا مودي المؤشرات التي تقول إنه الأوفر حظا للفوز بالانتخابات.وأفاد استطلاع للرأي صادر عن معهد "بيو" العام الماضي بأنّ 80 % من الهنود لديهم نظرة إيجابية حيال مودي بعد قرابة عقد في السلطة، حيث أصبحت الهند خامس اقتصاد في العالم متقدّمة على المملكة المتحدةوبدأ مودي وحزبه "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوسي حملة غير رسمية الشهر الماضي، سعيا إلى تكرار الانتصار الساحق الذي حققه عامَي 2014 و2019.ويغيب حزب المؤتمر المعارض الرئيسي الذي قاد نضال الهند من أجل الاستقلال ثمّ حكم البلاد لعقود، إذ لم يعد يشارك في السلطة سوى في 3 ولايات من أصل 28 ولاية في البلاد.ويمتلك 970 مليون هندي حق التصويت لانتخاب الأعضاء الـ543 في البرلمان، أي أكثر من عدد السكان الإجمالي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا مجتمعة، في أوسع ممارسة للديمقراطية في العالم. (العين)