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عربي-دولي

بعد الهجوم الإسرائيلي.. فيديو يوثق حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان

Lebanon 24
19-04-2024 | 00:37
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قامت وكالة "تسنيم" الإيرانية بنشر مقطع فيديو يوثق حال القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان بعد الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة.

وأكدت الوكالة أن مقطع الفيديو يؤكد أن القاعدة الجوية والمنشأة النووية في أصفهان آمنة وغير مصابة بأي أذى.
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وأشارت الوكالة أن الأنباء التي تشير القاعدة الجوية بأصفهان بصواريخ إسرائيلية فجر اليوم كاذبة وعارية عن الصحة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وكتبت الوكالة في وقت سابق: "نظرا للحساسية الكبيرة، أطلقت الدفاعات النار حول قاعدة أصفهان الجوية، لكن حتى الآن لا يتم الحديث سوى عن احتمال وجود جسم طائر صغير، رغم أن هذا الأمر لم يتأكد بعد".

وأفادت مصادر موثوقة بأن "المنشآت النووية في محافظة أصفهان آمنة بالكامل، وما تداولته بعض وسائل الإعلام الأجنبية عن الحادث الذي وقع في هذه المنشآت غير صحيح".(روسيا اليوم)


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