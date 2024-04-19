خوفًا من الردود العسكرية.. أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية

دعت أستراليا رعاياها، اليوم الجمعة، إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا كان ذلك ممكنا، مشيرة إلى "خطر كبير يتمثل بردود عسكرية وهجمات إرهابية".



Advertisement وقالت وزارة الخارجية في مذكرة سفر: "نحث الأستراليين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على المغادرة إذا كان ذلك آمن". (الراي)