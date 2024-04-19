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عربي-دولي

خوفًا من الردود العسكرية.. أستراليا تدعو رعاياها إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية

Lebanon 24
19-04-2024 | 00:44
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دعت أستراليا رعاياها، اليوم الجمعة، إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية إذا كان ذلك ممكنا، مشيرة إلى "خطر كبير يتمثل بردود عسكرية وهجمات إرهابية".
 
وقالت وزارة الخارجية في مذكرة سفر: "نحث الأستراليين في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة على المغادرة إذا كان ذلك آمن". (الراي)
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المصدر: الراي
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