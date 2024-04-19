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عربي-دولي

إسرائيل تؤكد تنفيذ غارة على أصفهان.. وطهران ترد: الوضع طبيعي

Lebanon 24
19-04-2024 | 00:52
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بعد ساعات قليلة من تعليق إيران الرحلات الجوية فوق عدة مدن، بما في ذلك مدينة أصفهان بوسط البلاد والتي ذكرت تقارير في وقت سابق أن دوي انفجارات سُمع بالقرب من مطارها، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الجمعة، عودة الرحلات الجوية لطبيعتها إلى مطار مهرآباد في طهران.  
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وقال مراسل "العربية" إن سلاح الجو الإسرائيلي أكد تنفيذ غارة على أصفهان، فيما ذكر تلفزيون "برس تي في" الإيراني أن الوضع في أصفهان بإيران طبيعي، ولم يحدث أي انفجار على الأرض.

وقبلها، نقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن مدير العلاقات العامة للملاحة الجوية، اليوم الجمعة، الإعلان عن تعليق الرحلات الجوية إلى مطارات طهران وأصفهان وشيراز والمطارات الغربية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية.

وفعّلت إيران دفاعها الجوي بعد تقارير عن وقوع انفجارات، فيما ذكر إعلام محلي أن المضادات الجوية أسقطت أجساما طائرة في عدة مناطق إيرانية.

ونقلت قناة العالم عن متحدث باسم المنظمة الفضائية الإيرانية إعلانه عن إسقاط الدفاعات الجوية عددا من الأجسام الصغيرة. وأضاف أنها تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غربي المدينة.

ضرب موقع داخل إيران
وكانت قناة "أيه بي سي نيوز" abc news الإخبارية نقلت تأكيدات مسؤول أميركي لم تسمّه بأن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا داخل إيران. وذكرت أن المسؤول لم يؤكد إن كانت مواقع في العراق أو سوريا قد تعرضت للقصف أيضا.

ووفقًا لمسؤولين أميركيين، تم ضرب هدف واحد فقط في إيران.(العربية)




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