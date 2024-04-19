بعد المنخفض الجوي الأقوى الذي ضرب البلاد.. الحياة تعود إلى شوارع دبي

نجحت الجهود التي بذلتها فرق العمل والطوارئ في دبي خلال الـ 24 ساعة الماضية في الحد من التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية غير المسبوقة، التي شهدتها الإمارة ومختلف مناطق الدولة، والتي تسببت بهطولات مطرية غير مسبوقة منذ 75 عاماً.

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وساهمت الاستجابة المتكاملة، في حماية الأرواح والممتلكات، وعودة انسيابية الحركة المرورية في معظم الشوارع الداخلية والخارجية في الإمارة، إضافة إلى عودة جميع خدمات النقل والمواصلات تدريجياً إلى نشاطها المعتاد.



كما نجحت جهود فرق الطوارئ بمختلف مناطق الدولة في إزالة آثار الحالة الجوية، بفعل إجراءات وآليات الاستجابة السريعة التي نفذتها فرق العمل.



وأوضحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها وضعت خطة متكاملة على مدار الساعة لإخلاء الشوارع من مياه الأمطار والمركبات المتعطلة لتحقيق انسيابية الحركة المرورية، حيث تعمل بصورة متواصلة بالتعاون مع الجهات الأخرى على عودة الحركة إلى وضعها الطبيعي، فيما كثفت بلدية دبي جهودها للتعامل مع تداعيات التقلبات، واتخذت خطوات استباقية ومجموعة من الإجراءات والآليات من أجل الاستجابة السريعة والفورية لحالات الطوارئ.



وأشارت الهيئة إلى أن خدمة الترام تعمل في كامل خطوطها وبطاقتها الخدمية المعتادة، كما تعمل الهيئة بالتنسيق مع مختلف جهات ودوائر دبي على استعادة الحركة المرورية في أغلب طرق الإمارة.(صحيفة البيان)



