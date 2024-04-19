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عربي-دولي

بالتفاصيل.. هذا ما حصل في ايران صباح اليوم

Lebanon 24
19-04-2024 | 01:52
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قال "مصدر مطلع" لقناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم الجمعة، إنه لم يقع أي هجوم من الخارج على مدن إيرانية بما في ذلك أصفهان التي جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بها في وقت سابق اليوم لاعتراض ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.
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وبحسب ما أوردته وكالة "تسنيم" للأنباء، فإنه عقب سماع دوي انفجار شديد نسبياً شرقي مدينة أصفهان، قال القائد العسكري الكبير للجيش في محافظة أصفهان العميد ميهن دوست إن هذا "الصوت كان ناتجا عن إطلاق الدفاعات الجوية النار في أصفهان على أجسام مشبوهة ولم يلحق أي الضرر".

وقال تلفزيون "برس تي في" إنه تم إسقاط بعض المسيّرات من نوع "كواد كوبتر" قرب مدينة أصفهان". كما نقل إعلام رسمي عن قائد إيراني كبير القول إن الضجيج الذي سُمع في أصفهان خلال الليل سببه استهداف الدفاعات الجوية لجسم مشتبه به.
من جهته، أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم وقوع أي هجوم صاروخي خارجي على البلاد، فيما أفاد إعلام أميركي بأن إسرائيل حذرت واشنطن مسبقا بأنها ستشن هجوما على إيران.

ونقلت شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر قريبة من الملف وعن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة. وقال المسؤول الأميركي "لم نوافق على الرد" وفق "سي إن إن".
وفيما نسبت شبكة "سي إن إن" لمسؤول أميركي تأكيده شن إسرائيل ضربة داخل إيران، لكنه أشار إلى أنها لم تستهدف موقعا نوويا، أكدت وكالة "تسنيم" الإيرانية سلامة المنشآت النووية في أصفهان، وقالت إنها "آمنة بالكامل".

وذكرت "برس تي في" من جهتها أن الوضع في أصفهان بإيران طبيعي ولم يحدث أي انفجار على الأرض، فيما اشارت قناة العالم الإيرانية عن تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غرب المدينة.
وتحدثت مصادر عن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتعامل مع جسم يشتبه أنه طائرة مسيرة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة "إرنا" بعدم وقوع "أضرار كبيرة" في إيران، بعد التقارير عن سماع دويّ انفجارات قرب مدينة أصفهان فجر الجمعة.

وقالت الوكالة "التقارير تُشير إلى عدم وجود أضرار بالغة أو انفجارات كبيرة ناجمة عن تأثير أيّ تهديد جوّي".
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