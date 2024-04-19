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عربي-دولي

روسيا تصدّ هجومًا أوكرانيًا فوق البحر الأسود

Lebanon 24
19-04-2024 | 01:50
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة أن قواتها تصدت لهجمات أوكرانية باستخدام صواريخ ATACMS ومسيرات وقذائف صاروخية خلال الليلة الماضية.
 
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم الليلة الماضية إحباط "المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في أراضي روسيا باستخدام راجمات الصواريخ RM-70 Vampire، وطائرات بدون طيار وصواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية.
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وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 25 قذيفة صاروخية و3 طائرات مسيرة في مقاطعة بيلغورود إضافة إلى 3 صواريخ ATACMS أميركية الصنع فوق البحر الأسود.(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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