روسيا تصدّ هجومًا أوكرانيًا فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الجمعة أن قواتها تصدت لهجمات أوكرانية باستخدام صواريخ ATACMS ومسيرات وقذائف صاروخية خلال الليلة الماضية.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم الليلة الماضية إحباط "المحاولات التي قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في أراضي روسيا باستخدام راجمات الصواريخ RM-70 Vampire، وطائرات بدون طيار وصواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية.وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 25 قذيفة صاروخية و3 طائرات مسيرة في مقاطعة بيلغورود إضافة إلى 3 صواريخ ATACMS أميركية الصنع فوق البحر الأسود.(روسيا اليوم)