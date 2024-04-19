بعد شن إسرائيل هجوما داخل إيران.. أميركا تحذر رعاياها في تل أبيب والقدس

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بعد ساعات من إعلان وسائل إعلام إيرانية عن شن إسرائيل هجوما داخل إيران، حظرت السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم الجمعة، على موظفيها وعائلاتهم السفر في أي رحلات خاصة خارج منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر.وقالت السفارة إن ذلك يأتي من باب الحذر والحيطة بعد تقارير عن شن إسرائيل ضربة انتقامية داخل الأراضي الإيرانية.وكانت وسائل الإعلام الرسميّة الإيرانيّة أفادت فجر اليوم الجمعة بسماع انفجارات في وسط أصفهان، فيما نقلت وسائل إعلام أميركيّة عن مسؤولين قولهم إنّ إسرائيل نفّذت ضربات انتقاميّة ضدّ خصمها اللدود.وفعّلت إيران دفاعاتها الجوّية فوق العديد من المدن بعدما أفاد التلفزيون الرسمي بسماع دوي انفجارات قرب مدينة أصفهان (وسط).وكانت إسرائيل قد توعّدت بالردّ بعد شنّ إيران الأسبوع الماضي هجوما بمئات الصواريخ والمُسيّرات عليها مؤكدة أنها اعترضت غالبيّتها.من جهتها، أفادت وكالة "فارس" للأنباء بأنّ دويّ "ثلاثة انفجارات" سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.بدوره، قال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة، حسين داليريان، عبر منصّة إكس إنّ مُسيّرات عدّة "أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا".إلى ذلك، نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانيّة، الجمعة، عن "مصادر موثوقة" أنّ المنشآت النوويّة الموجودة في أصفهان بوسط إيران "آمنة تماما".ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران ردًّا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها في نهاية الأسبوع الفائت.(العربية)