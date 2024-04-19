كيف علّق بن غفير على الضربة الاسرائيلية على ايران؟

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علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الجمعة، على عملية المسيرات في إيران بكلمة واحدة على موقع التواصل الاجتماعي إكس "ضعيفة".وأعلن مسؤولون أميركيون أن إسرائيل نفّذت هجوما على إيران، ردّا على الهجوم الإيراني على الدولة العبرية في نهاية الأسبوع الماضي.وذكر محلل إيراني للتلفزيون الرسمي أن متسللين أرسلوا طائرات مسيرة صغيرة من داخل البلاد أسقطتها الدفاعات الجوية في أصفهان أطلقها "متسللون من داخل إيران"، وذلك بعد أن قالت مصادر إن إسرائيل شنت هجوما على الأراضي الإيرانية.