متسللون أرسلوا طائرات مسيّرة صغيرة.. إيران تتحدث عن "مصدر الهجوم" على أصفهان

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بعد الانفجارات التي سُمعت في البلاد فجر اليوم الجمعة، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، عن "مصادر مطلعة" أن "لا تقارير عن هجوم من الخارج" وقع في إيران.وأعلن مسؤولون أميركيون أن إسرائيل نفّذت هجوما على إيران، ردّا على الهجوم الإيراني على الدولة العبرية في نهاية الأسبوع الماضي.وذكر محلل إيراني للتلفزيون الرسمي أن متسللين أرسلوا طائرات مسيرة صغيرة من داخل البلاد أسقطتها الدفاعات الجوية في أصفهان أطلقها "متسللون من داخل إيران"، وذلك بعدما قالت مصادر إن إسرائيل شنت هجوما على الأراضي الإيرانية.ونقلت قناة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤول أميركي كبير قوله إنّ إسرائيل شنّت ضربة ضدّ إيران ردًّا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الفائت.وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة بوجود تقارير عن "انفجارات مُدوّية" سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.كما أعلنت إيران الجمعة أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه "ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي" على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد. (سكاي نيوز)