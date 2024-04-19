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في روسيا.. تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية

Lebanon 24
19-04-2024 | 02:47
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تحطمت طائرة من طراز "تو-22 إم3" تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، في إقليم ستافروبول في جنوب البلاد صباح اليوم الجمعة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الطائرة المنكوبة لم تكن تحمل ذخيرة على متنها، وتحطمت في منطقة غير مأهولة من دون أن يخلف الحادث دمارا على الأرض.
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وأفادت الوزارة بأن الطيارين قفزوا بالمظلات وفريق الإنقاذ قام بإجلاء ثلاثة من أفراد الطاقم، ويجري البحث عن طيار آخر، كاشفة عن أن الحادث وقع بسبب عطل فني، حسب المعلومات الأولية. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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