بعد تاريخ طويل من الصراع.. هجوم "اصفهان" يخرج حرب ايران واسرائيل الى الواجهة

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في أحدث حلقة من سلسلة ما أطلق عليه بـ"الرد بالرد" بين إيران وإسرائيل اللذين خرجت مواجهات الظل المستمرة بينهما منذ فترة طويلة إلى العلن، نفذت إسرائيل، الجمعة، ضربة على الأراضي الإيرانية.



وتأتي هذه الضربة لتترجم وعود تل أبيب بالرد على إطلاق طهران طائرات مسيرة وصواريخ على الدولة العبرية في آخر الأسبوع، وذلك ردا على ضربة نسبت إلى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.



وتدخل هذه المواجهات في إطار تصعيد أوسع منذ اندلاع الحرب في غزة العام الماضي، لكن الصراع بين الجانبين يضرب بجذوره لعقود من الزمن وامتد عبر تاريخ من حروب الظل والهجمات السرية من البر والبحر والجو وعبر الفضاء السيبرياني. كتب موقع "سكاي نيوز": في أحدث حلقة من سلسلة ما أطلق عليه بـ"الرد بالرد" بين إيران وإسرائيل اللذين خرجت مواجهات الظل المستمرة بينهما منذ فترة طويلة إلى العلن، نفذت إسرائيل، الجمعة، ضربة على الأراضي الإيرانية.في أحدث حلقة من سلسلة ما أطلق عليه بـ"الرد بالرد" بين إيران وإسرائيل اللذين خرجت مواجهات الظل المستمرة بينهما منذ فترة طويلة إلى العلن، نفذت إسرائيل، الجمعة، ضربة على الأراضي الإيرانية.وتأتي هذه الضربة لتترجم وعود تل أبيب بالرد على إطلاق طهران طائرات مسيرة وصواريخ على الدولة العبرية في آخر الأسبوع، وذلك ردا على ضربة نسبت إلى إسرائيل على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل.وتدخل هذه المواجهات في إطار تصعيد أوسع منذ اندلاع الحرب في غزة العام الماضي، لكن الصراع بين الجانبين يضرب بجذوره لعقود من الزمن وامتد عبر تاريخ من حروب الظل والهجمات السرية من البر والبحر والجو وعبر الفضاء السيبرياني.

وفيما يلي بعض المحطات الرئيسية في تاريخ الصراع بين إيران وإسرائيل:



1979 - أطاحت الثورة في إيران بالشاه محمد رضا بهلوي الموالي للغرب، والذي كان يعتبر إسرائيل حليفا، وأقامت نظاما جديدا يعتبر معارضة إسرائيل ضرورة أيديولوجية.

1982 - بينما كانت إسرائيل تغزو لبنان، عمل الحرس الثوري الإيراني هناك على تأسيس جماعة حزب الله اللبنانية. واعتبرت إسرائيل لاحقا هذه الجماعة المسلحة أخطر خصم لها على حدودها الشمالية.

1983 - لجأ حزب الله المدعوم من إيران إلى شن هجمات انتحارية لطرد القوات الغربية والإسرائيلية من لبنان. وفي نوفمبر اقتحمت سيارة محملة بالمتفجرات مقر القيادة العسكرية الإسرائيلية.

1992 -1994 - اتهمت الأرجنتين وإسرائيل إيران وحزب الله بالمسؤولية عن تفجيرين انتحاريين استهدفا سفارة إسرائيل في بوينس أيرس عام 1992 والمركز اليهودي في المدينة عام 1994.

2002 - الكشف عن امتلاك إيران برنامجا سريا لتخصيب اليورانيوم مما أثار مخاوف من أنها تسعى لصنع سلاح نووي، وهو ما نفته طهران. وطالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات صارمة ضد طهران.

2009 - وصف المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب له إسرائيل بأنها "سرطان خطير ومميت".

2010 - تم استخدام فيروس الكمبيوتر ستاكسنت، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه من تطوير الولايات المتحدة وإسرائيل، لمهاجمة منشأة لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز النووي الإيراني. وكان هذا أول هجوم إلكتروني معروف علنا على معدات صناعية.

2012 - قتل العالم النووي الإيراني مصطفى أحمدي روشن في انفجار قنبلة زرعها سائق دراجة نارية بسيارته في طهران. وحمل مسؤول بالمدينة إسرائيل مسؤولية قتله.

2018 - رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشيد بانسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية بعد سنوات من الطعن في أهمية الاتفاق.

2020 - رحبت إسرائيل باغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، في غارة أميركية بطائرة مسيرة في بغداد.

2021 - اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده الذي اعتبرته أجهزة مخابرات غربية العقل المدبر لبرنامج إيراني السري لتطوير القدرة على صنع أسلحة نووية.

2022 - وقع الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك يائير لابيد على تعهد مشترك بحرمان إيران من الأسلحة النووية، في إعلان للوحدة بين الحليفين المنقسمين منذ فترة طويلة إزاء الدبلوماسية مع طهران.

2024 - أسفرت ضربة جوية يشتبه بأنها إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق عن مقتل 7 من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

وردت إيران بإطلاق وابل من الطائرات المسيرة والصواريخ في 13 أبريل في هجوم مباشر على الأراضي الإسرائيلية لم يسبق له مثيل، وهو ما قالت مصادر مطلعة إن إسرائيل ردت عليه بضربة على الأراضي الإيرانية في 19 أبريل على مدينة أصفهان.