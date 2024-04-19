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عربي-دولي

تحذير بريطاني للسفن التجارية بالخليج وغرب المحيط الهندي.. هذا مضمونه

Lebanon 24
19-04-2024 | 03:38
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نبهت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري السفن التجارية في الخليج العربي وغرب المحيط الهندي، مطالبة بضرورة البقاء في حالة حذر، استعدادا لزيادة نشاط الطائرات المسيرة في المنطقة.

وقالت أمبري إنها تلقت معلومات تشير إلى تنفيذ "ضربة عسكرية إسرائيلية" على أصفهان بإيران.
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وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها على علم بتقارير مماثلة، لكن لا توجد مؤشرات على أن سفنا تجارية كانت الهدف المقصود من الهجوم.

وقفزت أسعار النفط بنحو 3 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، متأثرة بتقارير عن الهجوم، مما أثار مخاوف من احتمال تعطل إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وتخلى خام برنت عن بعض تلك المكاسب، ليجري تداوله بارتفاع 1.85% إلى 88.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل إلى مستوى مرتفع عند 90.75 دولار.

وأفاد 3 أشخاص مطلعين أن إسرائيل هاجمت إيران. بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت مبكر من اليوم الجمعة أن قواتها أسقطت طائرات مسيّرة.

وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن 3 انفجارات سُمعت بالقرب من قاعدة عسكرية في شمال غربي مدينة أصفهان، فيما صرح مسؤول إيراني لرويترز بأن الانفجارات التي سُمعت في أصفهان كانت نتيجة لتفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، مضيفا أنه لم يتم شن هجوم صاروخي على إيران.(العربية)

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