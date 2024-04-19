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الحوثي: استهدفنا نحو 100 سفينة منذ بدء حرب غزة

Lebanon 24
19-04-2024 | 04:05
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أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، أنّ جماعته شنّت منذ بدء الحرب في قطاع غزة هجمات على حوالى 100 سفينة "مرتبطة بالعدو" الإسرائيلي في مياه البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في إطار ما تقول إنّها محاولات لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة والضغط باتجاه وقف الحرب المستعرة منذ أكثر من 6 أشهر.
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وقال الحوثي في كلمة بثّت عبر قناة المسيرة الناطقة باسم المتمردين إنّه "تمّ استهداف ثماني سفن مرتبطة بالأعداء، ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 98 سفينة".
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