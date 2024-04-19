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عربي-دولي

كان بإمكانهم التزام الصمت.. مصادر تتساءل عن سبب "فضح" أميركا الضربة الإسرائيلية!

Lebanon 24
19-04-2024 | 04:35
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قالت مصادر أمنية وحكومية إسرائيلية رسمية لصحيفة جيروزاليم بوست الجمعة، تعليقا على الضربات الأخيرة في مدينة أصفهان بإيران؛ إن "العين بالعين، والسن بالسن. وردت إسرائيل بعد أن تعرضت لهجوم".

وتابعت المصادر بأن إسرائيل لن تتبنى رسميّا المسؤولية عن هذا الهجوم لأسباب استراتيجية.
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وأوضحت أن الإيرانيين يزعمون أنه كان "انفجارا"؛ لأنهم يرغبون في تجنب التصعيد.

وقالت مصادر إسرائيلية للصحيفة؛ إنه من غير الواضح سبب كشف وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لوسائل الإعلام الأميركية أن إسرائيل "متورطة".

وتابعت المصادر: "كان بإمكانهم التزام الصمت. وكان بوسعهم الحفاظ على كرامة إيران، وتجنب تصعيد الوضع.

ونقلت وسائل إعلام أميركية من بينها شبكة "إيه بي سي نيوز" عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل شنّت ضربة ضد إيران ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدفها نهاية الأسبوع الفائت.

ونقلت شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" عن مصادر قريبة من الملف وعن مسؤول أميركي أن إسرائيل أبلغت واشنطن مسبقا بالضربة لكن الولايات المتحدة "لم توافق عليها ولم تشارك في تنفيذها". (عربي21)
 
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