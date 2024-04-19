دول عربيّة تتفوق على إيران في "الأسطول البحري".. من هي؟

تعتبرُ دول مجلس التعاون الخليجي دولاً بحرية بامتياز، وهذا ما يجعلها بحاجة ماسة لتطوير وتعزيز أساطيلها البحرية، لمواجهة المخاطر المختلفة.

وتتصدر قطر والكويت دول مجلس التعاون الخليجي في عدد القطع البحرية، بواقع 123 قطعة بحرية لكل دولة، وفق تصنيف "غلوبال فاير باور".

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وفي ما يلي قائمة ترصدُ عدد القطع البحرية التي تمتلكها كل دولة خليجية:

1- قطر: 123 قطعة حربية بحرية

2- الكويت: 123 قطعة حربية بحرية

3- الإمارات: 79 قطعة حربية بحرية

4- البحرين: 58 قطعة حربية بحرية

5- السعودية: 57 قطعة حربية بحرية

6- عُمان: 22 قطعة حربية بحرية

دولٌ أخرى:

- الجزائر: 213 قطعة حربية بحرية

- مصر: 140 قطعة حربية بحرية

- إيران: 101 قطعة حربية بحرية

يُشار إلى أنَّ القطع الحربية الحربية البحرية تشمل غواصات وفرقاطات وسفناً حربية وحاملات طائرات بالإضافة إلى مدمرات حربية ومجموعة ألغام. (الخليج أونلاين)