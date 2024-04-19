مصر تصدر بيانا بعد ضرب مواقع إيرانية وسورية

أصدرت مصر بيانا جددت فيه الإعراب عن قلقها البالغ تجاه التصعيد الإيراني الإسرائيلى المتبادل، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.

وأعربت مصر في بيان صادر عن الخارجية عن قلقها البالغ تجاه استمرار التصعيد المتبادل بين إسرائيل وإيران، وذلك على أثر ما تردد عن توجيه ضربات صاروخية ومسيرات ضد مواقع في ايران وسوريا.

وطالبت مصر الطرفين بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من عواقب اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة، وآثارها الخطيرة على أمن وسلامة شعوبها.

وأكدت مصر على أنها سوف تستمر في تكثيف اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية والمؤثرة من أجل احتواء التوتر والتصعيد الجاري.

( روسيا اليوم)