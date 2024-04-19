Advertisement

عربي-دولي

جرح ياباني في هجوم انتحاري في باكستان (صورة)

Lebanon 24
19-04-2024 | 06:25
A-
A+
Doc-P-1189387-638491296462095929.jpeg
Doc-P-1189387-638491296462095929.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

استهدف هجوم انتحاري، الجمعة، حافلة صغيرة كان يستقلها 5 مواطنين يابانيين في مدينة كراتشي الباكستانية.

 وبحسب تلفزيون جيو نيوز الباكستاني، أصدرت الشرطة بيانا بشأن الهجوم الانتحاري الذي وقع في كراتشي.

 وأشار البيان إلى أنه في الساعة 06.50 بالتوقيت المحلي، فجر أحد الإرهابيين اللذين نفذا هجوما على حافلة صغيرة تقل مواطنين يابانيين، حزامه الناسف، في حين حيّد حراس الأمن الإرهابي الثاني قبل محاولة تفجير نفسه.

وأوضح أن حالة المواطنين اليابانيين الخمسة الذين كانوا في الحافلة الصغيرة وقت الهجوم جيدة، وأنه تم توجيههم إلى مكان آمن.

 وذكر البيان أن 3 من حراس الأمن في سيارة الحماية التي كانت تتبع الحافلة الصغيرة أصيبوا أثناء التصدي للهجوم، وأن اثنين منهم في حالة خطيرة.

 ولفت إلى أنه تم ضبط حقيبة تحوي 6 قنابل يدوية و3 مخازن ورشاشا كان بحوزة الإرهابيين في مكان الحادث. ( الأناضول)

Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:07 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:35 | 2024-04-19
08:15 | 2024-04-19
08:14 | 2024-04-19
08:00 | 2024-04-19
07:56 | 2024-04-19
07:54 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24