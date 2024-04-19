جرح ياباني في هجوم انتحاري في باكستان (صورة)

استهدف هجوم انتحاري، الجمعة، حافلة صغيرة كان يستقلها 5 مواطنين يابانيين في مدينة كراتشي الباكستانية.

وبحسب تلفزيون جيو نيوز الباكستاني، أصدرت الشرطة بيانا بشأن الهجوم الانتحاري الذي وقع في كراتشي.

وأشار البيان إلى أنه في الساعة 06.50 بالتوقيت المحلي، فجر أحد الإرهابيين اللذين نفذا هجوما على حافلة صغيرة تقل مواطنين يابانيين، حزامه الناسف، في حين حيّد حراس الأمن الإرهابي الثاني قبل محاولة تفجير نفسه.

وأوضح أن حالة المواطنين اليابانيين الخمسة الذين كانوا في الحافلة الصغيرة وقت الهجوم جيدة، وأنه تم توجيههم إلى مكان آمن.

وذكر البيان أن 3 من حراس الأمن في سيارة الحماية التي كانت تتبع الحافلة الصغيرة أصيبوا أثناء التصدي للهجوم، وأن اثنين منهم في حالة خطيرة.

ولفت إلى أنه تم ضبط حقيبة تحوي 6 قنابل يدوية و3 مخازن ورشاشا كان بحوزة الإرهابيين في مكان الحادث. ( الأناضول)