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سوريا تدين الفيتو الأميركي ضد مشروع قرار لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة

Lebanon 24
19-04-2024 | 06:40
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أدانت سوريا، استخدام الولايات المتحدة لحق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي، وذلك لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان اليوم: "سوريا تدين قيام الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي  تقدمت به الجزائر الشقيقة أمام مجلس الأمن لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".

 وأضافت الخارجية: "إن قيام الولايات المتحدة الأميركية بإعاقة مجلس الأمن عن تحمل مسؤوليته التاريخية في دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة يمثل وصمة عار أخرى تضاف إلى سجلها الحافل في ضرب وتقويض أسس العمل الدولي الجماعي، وانحيازها الأعمى لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي".

 وتابعت: "تؤكد الجمهورية العربية السورية على أن منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الفلسطيني لن يسهم إلا في إطالة أمد حالة عدم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط الناجمة أصلا عن استمرار الكيان الإسرائيلي في احتلاله للأراضي العربية، وممارسته أبشع جرائم العدوان بحق شعوبها".

( روسيا اليوم)
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