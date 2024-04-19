Advertisement

عربي-دولي

توقيف 100 طالب خلال احتجاج تضامني مع غزة في نيويورك

Lebanon 24
19-04-2024 | 07:40
A-
A+
Doc-P-1189412-638491338680970448.jpeg
Doc-P-1189412-638491338680970448.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أوقفت السلطات الأميركية أكثر من 100 طالب خلال احتجاج نظموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

 وذكرت قناة "سي إن إن"، الجمعة، أن قسم شرطة نيويورك حذر الطلاب من توقيف كل من يرفض إنهاء الاحتجاج.

 وذكرت أن الشرطة أوقفت أكثر من 100 طالب رفضوا فض التظاهرة التي نظموها احتجاجًا على "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وللتنديد بالاستثمارات المالية في الشركات المستفيدة من احتلال فلسطين.

 وصرح رئيس الجامعة مينوتشي شافيك أن الاحتجاج "يشكل تهديدا" على عمل الجامعة، وطلب المساعدة من الشرطة لتفريق المحتجين.

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:10 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-04-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:55 | 2024-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:52 | 2024-04-19
10:35 | 2024-04-19
10:15 | 2024-04-19
10:00 | 2024-04-19
09:40 | 2024-04-19
09:40 | 2024-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24