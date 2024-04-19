توقيف 100 طالب خلال احتجاج تضامني مع غزة في نيويورك

أوقفت السلطات الأميركية أكثر من 100 طالب خلال احتجاج نظموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت قناة "سي إن إن"، الجمعة، أن قسم شرطة نيويورك حذر الطلاب من توقيف كل من يرفض إنهاء الاحتجاج.

وذكرت أن الشرطة أوقفت أكثر من 100 طالب رفضوا فض التظاهرة التي نظموها احتجاجًا على "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وللتنديد بالاستثمارات المالية في الشركات المستفيدة من احتلال فلسطين.

وصرح رئيس الجامعة مينوتشي شافيك أن الاحتجاج "يشكل تهديدا" على عمل الجامعة، وطلب المساعدة من الشرطة لتفريق المحتجين.

( الأناضول)