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عربي-دولي

هل شاركت أميركا في أي عمليات هجومية ضد إيران؟

Lebanon 24
19-04-2024 | 07:54
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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة، أن "الولايات المتحدة لم تشارك في أي عمل هجومي على إيران"، بعد الانفجارات التي وقعت فجراً في وسط البلاد ونسبها مسؤولون أميركيون ووسائل إعلام محلية إلى إسرائيل.
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وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في جزيرة كابري حيث عقد اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع: "لن أتكلّم عن الأحداث التي وردت تقارير بشأنها.. كل ما يمكنني قوله هو أن تركيزنا ينصب على وقف التصعيد".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل.

في سياق آخر، حث بلينكن على التطبيق السريع لتعهدات إسرائيل بخصوص المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال إنه على الرغم من اتخاذ بعض الخطوات المهمة فإن هناك حاجة لمزيد من النتائج المستدامة. (العربية)
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