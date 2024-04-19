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عربي-دولي

الخارجية الأردنية: ندين كافة الأعمال التي تهدد جر المنطقة إلى الحرب

Lebanon 24
19-04-2024 | 08:15
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حذر الأردن من التصعيد الإقليمي، عقب الإعلان عن هجوم منسوب لإسرائيل استهدف إيران فجر الجمعة، ودعا إلى إنهاء "الانتقام" المتبادل بين الجانبين.

 جاء ذلك في منشور لوزير الخارجية أيمن الصفدي، على حسابه الرسمي بمنصة "إكس".

 وقال الصفدي: "نحذر من خطر التصعيد الإقليمي، وندين كافة الأعمال التي تهدد جر المنطقة إلى الحرب"، داعيا إلى "إنهاء الانتقام الإسرائيلي الإيراني".

 وأضاف أن "الحرب اللاإنسانية على (الفلسطينيين في قطاع) غزة يجب أن تنتهي الآن".

 وتابع: "يجب أن يظل تركيز العالم منصبا على إنهاء العدوان الكارثي (الحرب التي تشنها إسرائيل) على غزة".

( الأناضول)
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