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عربي-دولي

حدث أمني كبير في باريس.. رجل بحزام ناسف يتحصّن داخل القنصلية الإيرانية (فيديو)

Lebanon 24
19-04-2024 | 08:14
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ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على رجل هدد بتفجير نفسه في القنصلية الإيرانية بباريس.
 
 
وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الرجل تحصن داخل القنصلية الإيرانية وكان يرتدي حزاماً ناسفاً، غير الشرطة لفتت لاحقاً الى أنه لم يكن يحمل متفجرات.

 
وكانت قد طوّقت الشرطة المكان فيما قالت المصادر الاعلامية أن "القنصلية الإيرانية في باريس هي من طلبت مساعدة الشرطة الفرنسي".
 
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، طلبت شرطة باريس من المواطنين الابتعاد عن محيط القنصلية الإيرانية.
 
 
وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة الفرنسية أن "رجلاً شوهد يدخل القنصلية الإيرانية في باريس ومعه ما يبدو أنها قنبلة يدوية وحزام ناسف".
 
 
أيضاً، قالت "الحدث" إن "حركة قطارات "المترو" بالقرب من القنصلية الإيرانية بباريس باتت مضطربة"، نتيجة الحدث الأمني.
 
 
 
 
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