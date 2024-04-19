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عربي-دولي

الخارجية الأسترالية تحث رعاياها على مغادرة فلسطين المحتلة

Lebanon 24
19-04-2024 | 08:35
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حثت أستراليا كافة رعاياها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل لمغادرة المنطقة، على خلفية الهجوم ضد إيران الذي قالت تقارير غربية إن إسرائيل تقف وراءه.

 وبحسب موقع "إيه بي سي نيوز" الإخباري، دعت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان، كافة رعاياها في فلسطين وإسرائيل للمغادرة إن كان ذلك آمنا.

 وأشارت إلى "خطر كبير ضد إسرائيل يتمثل في ردود عسكرية وهجمات إرهابية"، مضيفة أن الهجمات العسكرية قد تؤدي إلى حظر السفر بما في ذلك إغلاق المجال الجوي.

 ولفتت إلى إصدارها تحذيرا سابقا من السفر إلى إيران، مشيرة أن تصاعد التوتر الإقليمي في المنطقة قد يؤدي إلى تراجع الحالة الأمنية بسرعة.

 من جانب آخر، دعت نيوزيلندا أيضا رعاياها في إسرائيل إلى المغادرة إن كان ذلك آمنا.

 وبحسب موقع "نيوزيلندا هيرالد"، حذرت وزارة الخارجية رعاياها من السفر إلى إسرائيل.

( الأناضول)
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