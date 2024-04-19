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عربي-دولي

إيران.. مظاهرات احتفالا بالرد على إسرائيل (صورة)

Lebanon 24
19-04-2024 | 09:00
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شهدت مدن إيرانية عديدة أبرزها العاصمة طهران، الجمعة، مظاهرات للاحتفال بالرد العسكري على إسرائيل قبل أيام، وتنديدا بالهجوم على مدينة أصفهان وسط البلاد فجر اليوم.

 وتمت الدعوة للمظاهرات أمس، من أجل الاحتفال بالرد العسكري على إسرائيل في 13 نيسان الجاري، عقب صلاة الجمعة في كافة أرجاء إيران.

 وشارك عدد كبير من الإيرانيين في التجمعات بعدة مدن، أطلقوا خلالها هتافات للاحتفال بما سموه "النصر" على إسرائيل.

 كما أطلقوا هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، وأدانوا الهجوم الذي وقع فجر اليوم بمسيرات صغيرة على مدينة أصفهان.

( الأناضول)
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