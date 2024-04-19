عقوبات أميركية جديدة على المستوطنين



أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، فرض عقوبات ذات صلة بالضفة الغربية.





وكانت قد ذكر موقع "أكسيوس" ان واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على المستوطنين المتطرفين بالضفة الغربية.





ونقل عن مسؤولين أميركيين كبار قولهم انهم "يشعرون بالقلق الشديد إزاء مقتل عدد من الفلسطينيين خلال هجمات لمستوطنين في الضفة الغربية".

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