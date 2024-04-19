الصومال.. 30 قتيلاً من عناصر حركة الشباب في عملية عسكرية

أعلنت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، الجمعة، أن الجيش قتل 30 عنصرا من حركة الشباب بعملية عسكرية بولاية جوبالاند جنوب البلاد.

وقالت الوكالة الرسمية إن القوات المسلحة الصومالية مدعومة بقوات مدنية تابعة لولاية جوبالاند المحلية، نفذت، أمس الخميس، عملية عسكرية في المناطق الريفية التابعة محافظة شبيلي السفلى.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين عسكريين أن العملية نفذها الجيش في مناطق جيمي وبنغاني وبندر التابعة لمحافظة شبيلي السفلى.

وأوضحت أن العملية العسكرية استهدفت موقعا كان تستعد فيه عناصر من الشباب لشن هجوم على المدنيين الأبرياء في المنطقة.

وتأتي العملية بعد يوم من مقتل 9 عناصر من الحركة في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي بولاية كونفر غلبيد جنوب البلاد.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حربا ضد حركة "الشباب" التي تأسّست مطلع 2004 وتتبع تنظيم القاعدة، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

( الأناضول)