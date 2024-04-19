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بعد الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، رأى الملياردير الأميركي إيلون ماسك اليوم الجمعة، أن الصواريخ يجب أن توجه للفضاء وليس لقصف الدول بعضها لبعض.وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب ألا نرسل الصواريخ نحو بعضنا البعض، بل إلى النجوم".وجاءت تغريدة الملياردير الأميركي بعد ساعات من الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران، وقالت تقارير إسرائيلية إنها استهدفت قاعدة أو اثنتين من القواعد العسكرية الإرانية.ووفقاً لهذه التقارير، فقد تم من قبل إدراج أحد الأماكن المستهدفة في أصفهان على أنه "مركز القوات الجوية للجيش الإيراني".وسُمعت أصوات انفجارات في قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غرب أصفهان، في صباح يوم الجمعة، 19 نيسان وفق موقع قناة "إيران إنترناشيونال".وأفادت وكالة "فارس" للأنباء عن مصادر إخبارية، بسماع ثلاث انفجارات قرب قاعدة "هشتم شكاري" التابعة للجيش الإيراني، شمال غربي أصفهان، وتم تفعيل الدفاعات الجوية؛ ردًا على جسم يعتقد أنه طائرة صغيرة.وأضافت الوكالة "قيل إن رادار الجيش كان أحد الأهداف المحتملة، وإن نوافذ العديد من مباني المكاتب في هذه المنطقة تحطمت".وكان الهجوم الإسرائيلي ردا على آخر هجوم نفذته إيران في وقت متأخر من السبت الماضي، بعشرات المسيرات والصوريخ على إسرائيل،وجاء هجوم طهران على إسرائيل ردا على ضربة جوية يعتقد أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من نيسان وأدت إلى مقتل مسؤولين من الحرس الثوري.وفاقم الهجوم الإيراني المخاوف من نشوب صراع إقليمي أوسع. (سكاي نيوز)