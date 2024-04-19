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عربي-دولي

الإمارات تدعو إلى ضبط النفس والحوار وتجنيب المنطقة التصعيد

Lebanon 24
19-04-2024 | 10:35
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أعربت الإمارات عن "قلقها البالغ" من استمرار التوتر في المنطقة، ودعت إلى "عدم اتخاذ خطوات تفاقم التصعيد" في المنطقة، بعد تقارير أفادت باستهداف إسرائيل لمواقع في عمق إيران فجر اليوم.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، إن "دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".

 ودعت الوزارة إلى "ضرورة إيجاد معالجة جذرية للصراعات والأزمات القائمة في المنطقة وخفض التوترات فيها، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة".

 وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالميين".

( روسيا اليوم)
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