20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عبر دولة بارزة.. إيران تبلغ إسرائيل أنها "لا تريد التصعيد"
Lebanon 24
19-04-2024
|
10:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران رداً على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "روسيا أبلغت إسرائيل بأن إيران لا تريد تصعيداً".
Advertisement
وقال لافروف في مقابلة مع محطات إذاعية روسية: "حصلت اتصالات هاتفية بين قيادتَي روسيا وإيران وممثلينا والإسرائيليين. أوضحنا وأبلغنا الإسرائيليين في هذه المحادثات بأن إيران لا تريد تصعيداً".
في نفس السياق نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي قوله اليوم، إن الدول الغربية سعت إلى توجيه رسائل إلى إيران عبر تركيا في الأيام القيلة الماضية تؤكد فيها دعواتها إلى التهدئة.
وأُرسلت الرسائل قبل تقارير عن أن إسرائيل شنت هجوماً على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، والذي أشارت بعدها طهران إلى أنها لا تعتزم الرد.
وبعد هجوم إيران على إسرائيل في مطلع الأسبوع، رداً على قصف قنصليتها بدمشق، أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أنها أجرت اتصالات مع إيران والولايات المتحدة وأن أنقرة دعت إلى ضبط النفس وحذرت من حرب إقليمية إذا تصاعدت التوترات بشكل أكبر.
ورداً على سؤال عن الرسائل التي نقلتها أنقرة إلى طهران، قال الدبلوماسي الغربي: "سعينا في الأيام القليلة الماضية إلى إرسال رسائل إلى إيران عبر تركيا وأكدنا بالتحديد على رسالة خفض التصعيد". (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انفجارات تهز أصفهان فجر اليوم.. إسرائيل تؤكد الرد وايران: "الأمور أكثر من طبيعية"
Lebanon 24
انفجارات تهز أصفهان فجر اليوم.. إسرائيل تؤكد الرد وايران: "الأمور أكثر من طبيعية"
22:21 | 2024-04-18
18/04/2024 10:21:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا فقدت سيّدة حياتها قرب مستشفى!
13:10 | 2024-04-18
18/04/2024 01:10:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أثارت الجدل بالمايوه وفستان الزفاف.. نادين الراسي تستعرض جسمها الرياضي! (صور)
Lebanon 24
بعدما أثارت الجدل بالمايوه وفستان الزفاف.. نادين الراسي تستعرض جسمها الرياضي! (صور)
03:55 | 2024-04-19
19/04/2024 03:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بينهم نجل رعد.. إسرائيل تكشف بالأسماء عن أبرز قادة "الحزب" الذين اغتالتهم من هم؟
Lebanon 24
بينهم نجل رعد.. إسرائيل تكشف بالأسماء عن أبرز قادة "الحزب" الذين اغتالتهم من هم؟
13:00 | 2024-04-18
18/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خرج عن صمته.. فارس اسكندر برد قاس على المتنمرين على زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خرج عن صمته.. فارس اسكندر برد قاس على المتنمرين على زوجته (فيديو)
13:00 | 2024-04-18
18/04/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:30 | 2024-04-19
أول تعليق رسمي إيراني على "الهجوم الإسرائيلي"
12:04 | 2024-04-19
في طولكرم.. إسرائيل تستهدف قائد كتيبة بحركة الجهاد
11:41 | 2024-04-19
عقوبات أميركية وأوروبية على مستوطنين إسرائييلين "متطرفين"
11:15 | 2024-04-19
هل يدخل حلفاء "إسرائيل" في حرب واسعة بسبب نتنياهو؟
10:52 | 2024-04-19
عودة سفينة تجسس إيرانية إلى البلاد بعد 3 سنوات من إرسالها
10:35 | 2024-04-19
الإمارات تدعو إلى ضبط النفس والحوار وتجنيب المنطقة التصعيد
فيديو
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها المكشوف.. شاهدوا كيف رقصت ميريام فارس بإثارة على إيقاع الطبلة (فيديو)
03:03 | 2024-04-16
19/04/2024 19:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تعلن عن حاسب مكتبي جديد.. هذه مميزاته (فيديو)
04:00 | 2024-04-13
19/04/2024 19:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملابس ضيقة وجريئة.. ممثلة شهيرة تُدافع عن مفاتنها خلال مسلسل رمضاني (فيديو)
02:15 | 2024-04-11
19/04/2024 19:54:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24