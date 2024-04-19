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عربي-دولي

عبر دولة بارزة.. إيران تبلغ إسرائيل أنها "لا تريد التصعيد"

Lebanon 24
19-04-2024 | 10:59
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بعد تقارير عن هجوم إسرائيلي على إيران رداً على هجمات غير مسبوقة بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "روسيا أبلغت إسرائيل بأن إيران لا تريد تصعيداً".
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وقال لافروف في مقابلة مع محطات إذاعية روسية: "حصلت اتصالات هاتفية بين قيادتَي روسيا وإيران وممثلينا والإسرائيليين. أوضحنا وأبلغنا الإسرائيليين في هذه المحادثات بأن إيران لا تريد تصعيداً".
في نفس السياق نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي قوله اليوم، إن الدول الغربية سعت إلى توجيه رسائل إلى إيران عبر تركيا في الأيام القيلة الماضية تؤكد فيها دعواتها إلى التهدئة.

وأُرسلت الرسائل قبل تقارير عن أن إسرائيل شنت هجوماً على إيران في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، والذي أشارت بعدها طهران إلى أنها لا تعتزم الرد.

وبعد هجوم إيران على إسرائيل في مطلع الأسبوع، رداً على قصف قنصليتها بدمشق، أكدت وزارة الخارجية التركية في بيان أنها أجرت اتصالات مع إيران والولايات المتحدة وأن أنقرة دعت إلى ضبط النفس وحذرت من حرب إقليمية إذا تصاعدت التوترات بشكل أكبر.

ورداً على سؤال عن الرسائل التي نقلتها أنقرة إلى طهران، قال الدبلوماسي الغربي: "سعينا في الأيام القليلة الماضية إلى إرسال رسائل إلى إيران عبر تركيا وأكدنا بالتحديد على رسالة خفض التصعيد". (العربية)
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