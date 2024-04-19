هل يدخل حلفاء "إسرائيل" في حرب واسعة بسبب نتنياهو؟

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قال مراسل صحيفة "ديلي تلغراف" في الولايات المتحدة، توني درايفر، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فعل غير ما حثته أميركا والدول الغربية على تجنبه، فقد ضرب إيران انتقاما على الضربة الإيرانية للاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي.وحتى ينجلي الغبار ويعرف الضرر الذي تسببت به الغارات الإسرائيلية، تظل المخاطر عالية من حرب واسعة، فبحسب المصادر المحلية الإيرانية فقد سمعت أصوات انفجارات قرب مدينة أصفهان، فيما نظر إليه كتصعيد كبير. وقال الحرس الثوري الإيراني، إنه صدّ مسيرات حول القاعدة الجوية في أصفهان.وذكرت تقارير، غير مؤكدة، أن مفاعل نطنز كان من بين الأهداف التي ضربتها الهجمة الإسرائيلية، ولكن وكالة أنباء إيرانية أكدت أن التقارير غير صحيحة. وكان الأميركيون على معرفة بالهجوم حيث يقوم المسؤولون في البيت الأبيض والبنتاغون بمتابعة الأمور، وقيل إن دولة الاحتلال الإسرائيلي أخبرتهم بأن الهجوم سيتم خلال 24 أو 48 ساعة.ويقال إن استهداف دولة الاحتلال الإسرائيلي لقاعدة أصفهان الجوية هو رد على استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في جنوب الاحتلال الإسرائيلي. وجاء الرد الإسرائيلي رغم وصف المسؤولين الرد الإيراني على تدمير القنصلية بأنه "فشل استراتيجي". وفي الوقت الذي اعتبر فيه الإيرانيون ضرب القنصلية انتهاكا للسيادة الوطنية، ويجب الرد عليه، إلا أن ردهم كان محسوبا وحاولوا تقليل الأضرار، إلا أنهم هدّدوا برد انتقامي أكبر لو ردت دولة الاحتلال الإسرائيلي.ولو استمرت الهجمات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران وبكثافة فالمخاطر ستكون كبيرة على الشرق الأوسط، لدى إيران عدد من الجماعات في المنطقة، في لبنان والعراق وإيران وفلسطين. ورغم ما حصلت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي من دعم أمريكي وغربي وعربي لرد الهجوم الإيراني، إلا أن أطرافا في "التحالف" قد تتردد في التورط بحرب واسعة.ولدى إيران دعم واسع إلى جانب الجماعات الموالية لها في المنطقة، فقد تطورت علاقاتها العسكرية مع روسيا، وبخاصة في مجال الصواريخ والمسيرات. كما لدى إيران علاقات وثيقة مع الصين. وفي الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن العالم بات غير مستقر أكثر مما كان عليه قبل عشرة أعوام، إلا أنهم يختلفون بشأن اندلاع حرب عالمية ثالثة.ويرى هيو لوفات، وهو الباحث في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن "الأخبار المطمئنة هي أننا لا نتحرك نحو حرب عالمية ثالثة"، ذلك أن النزاعات يمكن احتواؤها ذاتيا وليست مرتبطة معا. ولا يستبعد آخرون اندلاع نزاع واسع وسط التوتر بين الولايات المتحدة والغرب من جهة وروسيا والصين وإيران من جهة أخرى. ومع دخول الحرب الأوكرانية عامها الثالث، فهناك من يعتقد أن النزاعات قد ترتبط معا وتقود توتراتها إلى حرب واسعة.(عربي21)