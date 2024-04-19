في طولكرم.. إسرائيل تستهدف قائد كتيبة بحركة الجهاد

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أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، مقتل قائد كتيبة طولكرم بحركة الجهاد في عملية إسرائيلية في مخيم نور شمس.كما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية لإصابة 4 جنود إسرائيليين في اشتباكات بمخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" باستشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس، دون توضيح ملابسات الواقعة.وفي السياق، ذكرت مصادر محلية أن القتيل يدعى "سليم غنام" وقد "أصيب برصاص قناص إسرائيلي خلال تواجده في منزله في مخيم نور شمس".ومن جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها تعاملت مع قتيل وإصابتين "بالرصاص الحي" و"إصابتي اعتداء"، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم نور شمس في طولكرم.وذكر البيان أن "الإصابات ما زالت داخل النقطة الطبية في المخيم"، مشيراً أيضاً إلى استمرار وجود القتيل داخل المخيم مع أفراد عائلته الذين طلبوا من طواقم الإسعاف عدم نقله لخارج المخيم.ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني عملياته العسكرية في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.وقال شهود عيان إن "الجيش الإسرائيلي وسّع عملياته في مدينة طولكرم، حيث يواصل حصار ومداهمة منازل في مخيم نور شمس، بالإضافة إلى اقتحام أحياء عدة في المدينة أبرزها حي ذنابة".(العربية)