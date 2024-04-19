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عربي-دولي
ليست المرة الأولى.. إسرائيل استهدفت مدينة أصفهان الإيرانية سابقا!
Lebanon 24
19-04-2024
|
13:34
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أشارت تقارير صحفية أن الضربة التي نفذتها إسرائيل واستهدفت الداخل الإيراني، بالخصوص مدينة أصفهان، لم تكن الأولى التي تتعرض لها المدينة التي تضم عددا من القواعد العسكرية والمرافق البحثية المرتبطة ببرامج الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية وأيضا منشآت نووية.
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وبحسب تقرير نشره موقع "فوربس" الأميركي، اليوم الجمعة، استخدمت إسرائيل على نطاق واسع طائرات بدون طيار "كوادكوبتر "صغيرة ضد أحد "مواقع الورش" الإيرانية في أصفهان في كانون الثاني 2023.
وفي شباط 2022، أرسلت إسرائيل ستة من هذه الطائرات بدون طيار كوادكوبتر إلى إيران لشن هجوم على منشأة لتصنيع الطائرات بدون طيار بالقرب من مدينة غرب إيران. كرمنشاه، وتدمير عدة طائرات مسيرة إيرانية.
واستهدف هجوم سابق على أصفهان، في أيار 2021، مصنع HESA الذي يصنع الطائرات بدون طيار. ووقع هذا الهجوم بعد أيام فقط من اتهام إسرائيل لإيران بتزويد حماس في غزة بطائرات بدون طيار.
والجمعة 13 نيسان 2024، نفذت إسرائيل ضربة داخل إيران في وقت مبكر من يوم الجمعة، وهو بلا شك أول رد مباشر لها على الضربة الإيرانية غير المسبوقة بطائرات مسيرة وصواريخ.
وسمع دوي ثلاثة انفجارات على الأقل في مدينة أصفهان بوسط البلاد بالقرب من قاعدة عسكرية. ولم ترد تقارير أولية عن سقوط ضحايا أو أضرار جسيمة.
وأكد مسؤول أميركي لشبكة CNN أن الهدف لم يكن نوويًا. وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية إيران أيضًا أن المنشآت النووية "آمنة تمامًا". ويقع موقع التخصيب الإيراني تحت الأرض في نطنز في المحافظة. (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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