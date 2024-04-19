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عربي-دولي
صواريخ العراق تؤكّد.. إيران ضُربت من خارج أراضيها!
Lebanon 24
19-04-2024
|
13:59
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كشفت بقايا صاروخ إسرائيلي، يعتقد أنه، سقط في الأراضي العراقية، بعضا من أسرار الضربة التي نفذتها إسرائيل ضد إيران، والتي تؤكد المعطيات أنها نفذت من خارج الأراضي الإيرانية.
وتداول عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي صورا من منطقة العزيزية بمحافظة وسط العراقية تظهر ما قالوا أنها بقايا صاروخ إسرائيلي.
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ونقل مراسل سكاي نيوز عربية عن السلطات العراقية إعلانَها عن رصد "أجسامٍ غريبة" بأجواء البلد فجر اليوم الجمعة.
في المقابل، أفادت معلومات نقلا عن مصادر إسرائيلية قولها إن بقايا الصاروخ التي عثر عليها في العراق قد تكون نوعا جديدا من الصواريخ التي تُطلق من طائرة، وفي مرحلة معينة تخرج مسيرات من الصاروخ لتستكمل طريقها نحو الأهداف فيما يسقط الصاروخ على الأرض.
وقال مسؤول أميركي كبير لمحطة إيه بي سي نيوز الأميركية إنه "تم إطلاق 3 صواريخ من طائرات مقاتلة إسرائيلية خارج إيران في ضربة محدودة للغاية صباح الجمعة".
وقال المسؤول إن الإسرائيليين كانوا يستهدفون موقع رادار للدفاع الجوي بالقرب من أصفهان وهو جزء من حماية منشأة نطنز النووية.(سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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