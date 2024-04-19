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عربي-دولي

في محكمة يمثل أمامها ترامب... رجل يضرم النار في جسده!

Lebanon 24
19-04-2024 | 15:01
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أضرم رجل الجمعة النار في جسده أمام محكمة مانهاتن التي يمثل أمامها الرئيس السابق دونالد ترامب لسبب لا يزال مجهول الدوافع، وفق ما أفادت الشرطة الأميركية.


وقال متحدث باسم شرطة نيويورك إن "رجلا أضرم النار في نفسه خارج المحكمة.. نجمع معلومات في المكان".
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وحصلت الحادثة قرابة الساعة 13.30 (17.30 ت غ) أمام عدسات وسائل الإعلام التي انتشرت في الشارع لتغطية المحاكمة.
وفي مقطع مصور انتشر وأثار صدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر الضحية وقد أشعل النار في نفسه بعدما وضع يديه خلف رأسه ولم تمض ثوان حتى سقط أرضا.
وسرعان ما هرع عناصر الشرطة في اتجاهه فيما أقدم رجل على إطفاء ألسنة اللهب. (RT)
 
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