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"مرحبا بكم في قاعدة نتساريم".. إسرائيل تبني بؤرتين استيطانيتين في غزة

Lebanon 24
19-04-2024 | 15:13
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قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إنها اطلعت على صور بالأقمار الاصطناعية وأخرى فوتوغرافية التُقطت الثلاثاء الماضي، تكشف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعكف على بناء وتطوير بؤرتين استيطانيتين على ما وصفته بطريق إستراتيجي يقسم قطاع غزة إلى نصفين.
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ويطلق جيش الاحتلال على عمليات بناء وتطوير البؤرتين الاستيطانيتين "ممر نتساريم"، ويصفها بأنها إنجاز طويل الأجل، ويؤكد أن الممر شُيِّد ليبقى.

ويشطر "طريق نتساريم"، الواقع في وسط الممر، قطاع غزة إلى نصفين. وقد بُنيت البؤرتان الاستيطانيتان على طول هذا الطريق الذي يهدف إلى تمكين الجيش الإسرائيلي من السيطرة على حركة الفلسطينيين من الجنوب إلى الشمال وشن عمليات في أجزاء مختلفة من القطاع، بحسب تقرير الصحيفة الإسرائيلية.

وبحسب هآرتس، تقع البؤرتان الاستيطانيتان على مفترق الطرق بين "طريق نتساريم"، وتوجد إحدى البؤرتين على مفترق طريقي نتساريم وصلاح الدين، والأخرى في ملتقى الطريق الساحلي لغزة.

وتقول إن مئات الآلاف من الفلسطينيين فروا عبر المنطقة من شمال قطاع غزة إلى جنوبها في المراحل الأولى من الحرب.

وبدت عملية بناء المستوطنتين واضحة في صور الأقمار الصناعية التي التُقطت في أوقات مختلفة أثناء الحرب بواسطة شركة (بلانيت لابس) المتخصصة في جمع بيانات عن بعد للأرض وتصويرها باستخدام تلك الأقمار.

ووفقا للصحيفة، فإن الصور تظهر أن "نتساريم" رُصِفت لتكون امتدادا للطريق الموجود أصلا. كما جرى تمهيد أراضيها لإقامة المستوطنتين. ونقل الجيش معداته إليها بعد ذلك.

وبحسب هآرتس، تظهر الصور أيضا وحدات سكنية مكيفة الهواء جُلبت إلى الموقع، وبنيات أساسية للطاقة الكهربائية، ومراحيض وحمامات. وكُتبت عبارة "مرحبا بكم في قاعدة نتساريم" على حاجز خرساني عند البؤر الاستيطانية على الطريق الساحلي. (الجزيرة)

المصدر: الجزيرة
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