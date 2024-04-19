لتعزيز قدرتها.. قوة عسكرية سيبرانية صينية تبصر النور

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أعلنت الصين تشكيل قوة عسكرية سيبرانية جديدة لتعزيز قدرتها على "خوض حروب والانتصار فيها".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، وو كيان، إن "قوة الدعم المعلوماتي" ستقدم "دعما أساسيا لتطوير أنظمة شبكات المعلومات بصورة منسقة وتطبيقها".وأنفقت الصين خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات لتطوير وتحديث قواتها المسلحة في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة ودول أخرى من المنطقة.وقال المتحدث إن القوة السيبرانية الجديدة تمثل "خطوة إستراتيجية لإقامة نظام خدمات وأسلحة جديد وتحسين بنية القوة العسكرية الحديثة" الصينية.ولم يكشف أي تفاصيل عن دورها، مكتفيا بالتوضيح أنها "تتحمل مسؤولية كبرى في تطوير التنمية العالية النوعية والقدرة على خوض حروب عصرية والانتصار فيها". (الجزيرة)