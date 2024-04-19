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البيت الأبيض: ليس لدينا "تعليق" على هجوم إسرائيلي ضد إيران

Lebanon 24
19-04-2024 | 16:29
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الجمعة، إن البيت الأبيض ليس لديه "تعليق" على التقارير عن هجمات إسرائيلية في إيران الليلة الماضية.
وأضافت: "لا نريد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط"، وفقاً لوكالة "رويترز".
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وسمع دوي انفجار، فجر يوم (الجمعة)، قرب أكبر قاعدة لسلاح الجو الإيراني في أصفهان، وسط البلاد، على مسافة 120 كيلومتراً من منشأة نطنز النووية الحساسة.
وبينما قال مسؤولون أميركيون إنها ضربة إسرائيلية رداً على هجوم إيراني بصواريخ ومسيرات على إسرائيل، السبت الماضي، شككت طهران في الواقعة وقالت إنها اعترضت "أهدافاً جوية"، وأشارت إلى أنها لا تعتزم الانتقام، وهو ردّ يهدف فيما يبدو إلى تجنب حرب على مستوى المنطقة. (الشرق الاوسط)
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