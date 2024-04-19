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عربي-دولي

بعد احتلالها من قبل أرمينيا.. أذربيجان تستعيد 4 قرى حدودية

Lebanon 24
19-04-2024 | 16:35
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بعد عقود من احتلالها، توصلت السلطات الأذرية والأرمنية، إلى تفاهم تعيد فيه يريفان إلى باكو، 4 قرى كانت احتلتها خلال حرب قره باغ.

جاء ذلك بموجب تفاهم تم التوصل إليه خلال الاجتماع الثامن للجنتي تحديد الحدود بين البلدين برئاسة نائب رئيس الوزراء الاذري شاهين مصطفاييف، ونائب رئيس الوزراء الأرمني مهير غريغوريان.
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وبموجب التفاهم، سيتم تحديد الحدود باتجاه مقاطعة قازاخ الأذربيجانية، وفقا للحدود التي كانت موجودة إبان انهيار الاتحاد السوفيتي، وسيتم رسم خط الحدود مع قرى "باغانيس" و"باغانيس أيرم" و"فوسكبار" و"أشاغي أسكيبارا" و"كيرانتس" و"هيريملي" و"بركابر" و"قزلهاجلي".
ووفقا لهذا الوضع، ستستعيد أذربيجان قرى "باغانيس أيرم" و"أشاغي أسكيبارا" و"هيريملي" و"قزلهاجلي" التي كانت احتلتها أرمينيا خلال حرب "قره باغ" الأولى.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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