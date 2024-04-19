ماذا كشفت صور الأقمار الاصطناعية بعد ضربة أصفهان؟

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أفاد تقرير لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الجمعة، بأن صور الأقمار الاصطناعية التي تم التقاطها بعد الضربة الإسرائيلية لم تظهر أي أضرار جسيمة في قاعدة أصفهان الجوية في إيران.وبحسب التقرير: "لا يبدو أن هناك أي أضرار جسيمة في القاعدة الجوية التي يُزعم أنها استهدفت بضربة عسكرية إسرائيلية"، وفقاً لصور الأقمار الاصطناعية الحصرية التي حصلت عليها "سي إن إن" من Umbra Space".وأشار إلى أن "هذه الصور التقطت في حوالي الساعة 10:18 صباحاً بالتوقيت المحلي".وأضاف: "لا يبدو أن هناك أي حفرة كبيرة في الأرض ولا توجد مبان مدمرة بشكل واضح"، موضحا أنه "ستكون هناك حاجة إلى صور إضافية للتحقق من وجود أضرار".